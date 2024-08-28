Во Франции шарлотку готовят только так: получается нежной и очень вкусной, просто тает во рту — все сметают ее за минуту

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Хозяйкам рассказали, как готовят шарлотку во Франции. Десерт получается очень нежным и вкусным. Просто тает во рту. Такая шарлотка придется по нраву не только домашним, но и привередливым гостям. Для приготовления вкусной французской шарлотки потребуется:

яблоки — 1 килограмм;

мука — 200 граммов;

вода — 5 столовых ложек;

соль — щепотка;

сливочное масло — 175 граммов;

сахар — 150 граммов. Прежде всего понадобится растопить на сковороде 100 граммов сливочного масла и всыпать к нему сахар ровным слоем. Оставить так, пока смесь не приобретет легкий золотистый оттенок.

Затем следует промыть яблоки и разрезать их на 4 дольки, очистив от кожуры и убрав сердцевину. После необходимо уложить дольки внахлест на сковороду с карамелью и потомить на среднем огне в течение 15 минут.

Пока яблоки томятся на сковороде, нужно смешать муку с солью, а затем небольшими порциями добавить 75 граммов сливочного масла, измельченного на терке. Потом следует влить воду и замесить тесто, а после раскатать его в пласт толщиной 5 миллиметров.