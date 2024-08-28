Во Франции шарлотку готовят только так: получается нежной и очень вкусной, просто тает во рту — все сметают ее за минуту
- 17:03 28 августа
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- Служба новостей
Хозяйкам рассказали, как готовят шарлотку во Франции. Десерт получается очень нежным и вкусным. Просто тает во рту. Такая шарлотка придется по нраву не только домашним, но и привередливым гостям.
Для приготовления вкусной французской шарлотки потребуется:
- яблоки — 1 килограмм;
- мука — 200 граммов;
- вода — 5 столовых ложек;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 175 граммов;
- сахар — 150 граммов.
Прежде всего понадобится растопить на сковороде 100 граммов сливочного масла и всыпать к нему сахар ровным слоем. Оставить так, пока смесь не приобретет легкий золотистый оттенок.
Затем следует промыть яблоки и разрезать их на 4 дольки, очистив от кожуры и убрав сердцевину. После необходимо уложить дольки внахлест на сковороду с карамелью и потомить на среднем огне в течение 15 минут.
Пока яблоки томятся на сковороде, нужно смешать муку с солью, а затем небольшими порциями добавить 75 граммов сливочного масла, измельченного на терке. Потом следует влить воду и замесить тесто, а после раскатать его в пласт толщиной 5 миллиметров.
В завершение необходимо переложить в форму для выпечки яблоки в карамели, а сверху — уложить тесто. Выпекать шарлотку в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 40 минут. Перед подачей пирог перевернуть, чтобы яблоки оказались сверху, пишет портал hibiny.ru.