Назван самый дорогой курорт в Краснодарском крае в июле, и это не Сочи
- 15:17 28 августа
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- Служба новостей
В Краснодарском крае определили самый дорогой курорт на июль, и это не Сочи.
Примечательно, что наибольшей популярностью пользуются далеко не самые дорогие направления.
Сочи, который лидирует по числу туристов в июле, не вошёл в топ-10 по стоимости.
Первое место занял курорт Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где средняя цена за ночь составляет 8002 рубля. Также в число наиболее дорогих мест вошли село Дивноморское и посёлок Кабардинка, расположенные на Кубани.
Десять самых дорогих направлений для отдыха в июле:
- Абрау-Дюрсо, Краснодарский край ― 8002 руб./сут.;
- Зеленоградск, Калининградская область ― 7414 руб./сут.;
- Листвянка, Иркутская область ― 6508 руб./сут.;
- Владивосток, Приморский край ― 6275 руб./сут.;
- Суздаль, Владимирская область ― 6212 руб./сут.;
- Архыз, Карачаево-Черкесия ― 5941 руб./сут.;
- Сортавала, Карелия ― 5908 руб./сут.;
- Домбай, Карачаево-Черкесия ― 5854 руб./сут.;
- Дивноморское, Краснодарский край ― 5655 руб./сут.;
- Кабардинка, Краснодарский край ― 5415 руб./сут.