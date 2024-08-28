Назван самый дорогой курорт в Краснодарском крае в июле, и это не Сочи

В Краснодарском крае определили самый дорогой курорт на июль, и это не Сочи. Примечательно, что наибольшей популярностью пользуются далеко не самые дорогие направления.

Сочи, который лидирует по числу туристов в июле, не вошёл в топ-10 по стоимости.

Первое место занял курорт Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где средняя цена за ночь составляет 8002 рубля. Также в число наиболее дорогих мест вошли село Дивноморское и посёлок Кабардинка, расположенные на Кубани.

Десять самых дорогих направлений для отдыха в июле: