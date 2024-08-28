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Назван самый дорогой курорт в Краснодарском крае в июле, и это не Сочи

Назван самый дорогой курорт в Краснодарском крае в июле, и это не Сочи

В Краснодарском крае определили самый дорогой курорт на июль, и это не Сочи.

Примечательно, что наибольшей популярностью пользуются далеко не самые дорогие направления.

Сочи, который лидирует по числу туристов в июле, не вошёл в топ-10 по стоимости.

Первое место занял курорт Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где средняя цена за ночь составляет 8002 рубля. Также в число наиболее дорогих мест вошли село Дивноморское и посёлок Кабардинка, расположенные на Кубани.

Десять самых дорогих направлений для отдыха в июле:

  • Абрау-Дюрсо, Краснодарский край ― 8002 руб./сут.;
  • Зеленоградск, Калининградская область ― 7414 руб./сут.;
  • Листвянка, Иркутская область ― 6508 руб./сут.;
  • Владивосток, Приморский край ― 6275 руб./сут.;
  • Суздаль, Владимирская область ― 6212 руб./сут.;
  • Архыз, Карачаево-Черкесия ― 5941 руб./сут.;
  • Сортавала, Карелия ― 5908 руб./сут.;
  • Домбай, Карачаево-Черкесия ― 5854 руб./сут.;
  • Дивноморское, Краснодарский край ― 5655 руб./сут.;
  • Кабардинка, Краснодарский край ― 5415 руб./сут.

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