Такого не было 145 лет: Гидрометцентр шокировал россиян сверханомальной жарой 1 сентября
- 15:15 28 августа
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
1 сентября в Москве станет самым жарким за последние 145 лет. По сообщению Гидрометцентра, температура воздуха в столице поднимется до +31 градуса.
Последние два дня солнце уходящего августа нагревает Москву и Московскую область почти до +30. Отмечается, что такая температура превышает климатическую норму сразу на 6 градусов.
В последние дни календарного лета в столице будет также солнечно и сухо. Днем температура поднимется до +28…+29.
А вот 1 сентября, как уже было сказано, ожидается рекорд — столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Такого не бывало за все 145 лет метеонаблюдений в столице. Пока рекорд для 1 сентября составляет +30,8 градуса, он держится аж с 1938 года, пишет progorodsamara.ru.