Такого не было 145 лет: Гидрометцентр шокировал россиян сверханомальной жарой 1 сентября

Фото из архива "Про Города"

1 сентября в Москве станет самым жарким за последние 145 лет. По сообщению Гидрометцентра, температура воздуха в столице поднимется до +31 градуса.

Последние два дня солнце уходящего августа нагревает Москву и Московскую область почти до +30. Отмечается, что такая температура превышает климатическую норму сразу на 6 градусов.