Главная примета грибников 2024: случится большая беда, об этом говорили еще наши предки

Фото из архива "Про Города"

В 2024 году леса буквально переполнены грибами, и это не может не радовать любителей "тихой охоты". Однако, как утверждают старинные приметы, изобилие грибов может быть предвестником больших бедствий. Наши бабушки говорили: "Много грибов — много гробов", связывая это с возможными катастрофами и войнами. Эта примета имеет глубокие корни. В прошлом, когда грибы были основным источником пищи в голодные годы, обильный урожай грибов воспринимался как знак надвигающейся беды. Вспоминают даже годы перед Великой Отечественной войной, когда леса были полны грибов, и вскоре начались военные действия.

Интересно, что в разных регионах России и Европы к грибам относятся по-разному. Например, в Австрии сбор грибов строго контролируется, и местные жители не придают этому процессу такого мистического значения, как в России. Однако в Подмосковье и других регионах России до сих пор верят в силу примет, связанных с грибами.

Существуют и другие приметы, связанные с грибами. Например, если в лесу много сыроежек, это может означать, что благородные грибы будут редкостью в этом году. А если весна и лето были дождливыми, то можно ожидать богатого урожая груздей.

Старожилы также предупреждают, что в високосный год, каковым является 2024, грибы лучше не собирать. Считается, что это может привести к неудачам и даже к трагедиям. Астрологи утверждают, что високосный год — это начало нового четырехлетнего цикла, и в это время лучше не начинать новых дел.