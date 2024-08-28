В Сыктывкаре каждый третий родитель возьмет выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу
- 13:45 28 августа
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- Инесса Богатая
Каждый третий родитель планирует взять отпуск или выходной 2 сентября, чтобы проводить своего ребенка в школу. О такой статистике сообщает сервис SuperJob.
Также по их данным, каждый пятый намерен отпроситься с работы на несколько часов. Отметим, что в исследовании сервиса участвовали родители учеников и представители компаний из Сыктывкара.
Напомним, что в этом году 1 сентября выпало на воскресенье, из-за этого торжественные линейки перенесли на 2 сентября. 34% родителей, чьи дети идут в школу, в том числе первоклассники 2024 года, намереваются взять день отпуска или выходной в этот день.
Также подчеркнем, что еще 20% мам и пап планируют отпроситься на полдня. Причем женщины чаще пользуются этой возможностью. Отметим, что 46% родителей не будут сопровождать своих сыновей и дочерей в школу.
43% компаний позволяют родителям брать выходной на первый школьный день: 18% делают это официально, а 25% — не требуют оформлять документы.