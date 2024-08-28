В Сыктывкаре каждый третий родитель возьмет выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу

Каждый третий родитель планирует взять отпуск или выходной 2 сентября, чтобы проводить своего ребенка в школу. О такой статистике сообщает сервис SuperJob.

Также по их данным, каждый пятый намерен отпроситься с работы на несколько часов. Отметим, что в исследовании сервиса участвовали родители учеников и представители компаний из Сыктывкара.