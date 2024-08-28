200 тараканов за ночь: старая губка истребляет прусаков целыми полчищами — «Дихлофосам» и «Машенькам» пора на покой

Тараканы — самые неприятные вредители, с которыми сталкиваются жители городов в своих собственных квартирах. Непрошенные «гости» с удовольствием делят с хозяевами одну кухню, ванную и целом всю жилплощадь, размножаясь с необыкновенной скоростью.

Способов борьбы с «усачами» немало. Одним из самых действенных методов является механическое уничтожение тараканов при помощи хитроумных ловушек.

Редакция «АиФ-Тюмень» поделилась историей читательницы, которой удалось расправиться с этими насекомыми при помощи ловушки с пивом. Оказывается, тараканы — большие любители пенного из-за содержания в нем сахара и хмели. Их любовь к напитку можно использовать против них же.

Все, что нужно сделать, — положить в старую большую кастрюлю губку, пропитанную пивом. Края кастрюли изнутри обильно смазываются растительным маслом. Тараканы устремятся к лакомству, а вот выбраться обратно не смогут.