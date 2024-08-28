Люди не верят своему счастью: пенсионный возраст понизят до 55-60 лет

Пенсионная реформа в России, начавшаяся в 2019 году, вызвала бурю эмоций и протестов среди населения. Но есть свет в конце туннеля! Уже в 2025 году некоторые россияне смогут вернуться к прежним возрастным планкам выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как это возможно? Всё дело в накопительной пенсии, которая осталась без изменений в ходе реформы.

Пенсионная реформа, стартовавшая в России в 2019 году, предусматривала постепенное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Это вызвало волну недовольства среди населения, а митинги и акции протеста проходили по всей стране. Однако, несмотря на все изменения, накопительная пенсия осталась без изменений, и именно она может стать спасательным кругом для тех, кто хочет выйти на пенсию раньше.