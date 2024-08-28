Хватает всего 3 капель: очищаем ржавчину и налет на унитазе средством из аптечки
- 09:35 28 августа
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- Служба новостей
Удаление сложных пятен, ржавчины и известкового налета в унитазе может стать настоящей проблемой. Однако решение часто лежит на поверхности — достаточно заглянуть в домашнюю аптечку. Как ни удивительно, но обычный йод может стать вашим верным помощником в борьбе за чистоту.
Почему именно йод?
Йод известен своими антисептическими свойствами и активно используется для обеззараживания. Но помимо этого, он способен эффективно устранять различные загрязнения, включая ржавчину и известковый налет, благодаря своим химическим свойствам.
Как использовать йод для очистки унитаза:
- Спустите немного воды в унитазе, чтобы осталось немного жидкости на дне.
- Капните три капли йода прямо в унитаз.
- Дайте йоду поработать — оставьте его на поверхности на 30-60 минут.
- Затем используйте щетку для унитаза, чтобы тщательно почистить загрязненные участки.
- Спустите воду, чтобы смыть остатки загрязнений.
Этот способ прекрасно справляется с большинством загрязнений. Однако перед использованием йода убедитесь, что ваша сантехническая система допускает применение подобных средств.
Обратите внимание: несмотря на безопасность йода для здоровья, он может оставлять пятна на тканях и других поверхностях, поэтому применяйте его с осторожностью. Не рекомендуется смешивать йод с другими чистящими средствами во избежание нежелательных химических реакций, пишет sevastopolmedia.ru.