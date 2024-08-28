Хватает всего 3 капель: очищаем ржавчину и налет на унитазе средством из аптечки

freepik.com

Удаление сложных пятен, ржавчины и известкового налета в унитазе может стать настоящей проблемой. Однако решение часто лежит на поверхности — достаточно заглянуть в домашнюю аптечку. Как ни удивительно, но обычный йод может стать вашим верным помощником в борьбе за чистоту. Почему именно йод?

Йод известен своими антисептическими свойствами и активно используется для обеззараживания. Но помимо этого, он способен эффективно устранять различные загрязнения, включая ржавчину и известковый налет, благодаря своим химическим свойствам.

Как использовать йод для очистки унитаза:

Спустите немного воды в унитазе, чтобы осталось немного жидкости на дне.

Капните три капли йода прямо в унитаз.

Дайте йоду поработать — оставьте его на поверхности на 30-60 минут.

Затем используйте щетку для унитаза, чтобы тщательно почистить загрязненные участки.

Спустите воду, чтобы смыть остатки загрязнений.

Этот способ прекрасно справляется с большинством загрязнений. Однако перед использованием йода убедитесь, что ваша сантехническая система допускает применение подобных средств.