Сыктывкарский госуниверситет заказал комплекты для изучения дронов в образовательных целях

syktsu.ru

Сыктывкарский государственный университет имени П.Сорокина объявил торги на поставку наборов для обучения работе с беспилотными летательными аппаратами. Начальная стоимость контракта на предоставление 13 учебных комплектов составляет 958 490 рублей.

Как указано в техническом задании, один из модулей должен быть предназначен для спортивных тренировок и помогать осваивать базовые навыки пилотирования, а также совершенствовать управление беспилотниками.

Учебная робототехническая система с летающим аппаратом и камерой CV, предназначенная для комплексного обучения в рамках уроков технологии или занятий по робототехнике в помещении, должна способствовать знакомству с вертолетного типа БПЛА, обучению их полетам, ремонту и программированию.