В Сыктывкаре отопительный сезон может стартовать уже в августе

В общественной приемной Сыктывкара состоялась прямая линия, на которой обсуждались вопросы горожан, связанные с подготовкой к отопительному сезону. Первыми учреждениями, которые начнут получать тепло, станут школы, больницы и детские сады.

По словам первого заместителя главы администрации Сыктывкара Александра Гонтаря, подготовка к отопительному сезону в городе практически завершена: испытания прошли более 96% тепловых сетей.

Школы, детские сады, медицинские учреждения и учреждения культуры также проводят работы по промывке и испытаниям. В настоящее время они получают паспорта готовности к отопительному сезону. Планируется, что тепло поступит в эти объекты 30 августа.

"Напоминаем, что жилищный фонд традиционно подключается позже, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней опускается ниже плюс 8 градусов. Лишь тогда тепло начнет поступать в жилые дома", — отметил Александр Гонтарь.

Александр Гонтарь объяснил, почему тепло в дома Сыктывкара поступает не одновременно.