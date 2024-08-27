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В Сыктывкаре отопительный сезон может стартовать уже в августе

В Сыктывкаре отопительный сезон может стартовать уже в августефото из архива

В общественной приемной Сыктывкара состоялась прямая линия, на которой обсуждались вопросы горожан, связанные с подготовкой к отопительному сезону. Первыми учреждениями, которые начнут получать тепло, станут школы, больницы и детские сады.

По словам первого заместителя главы администрации Сыктывкара Александра Гонтаря, подготовка к отопительному сезону в городе практически завершена: испытания прошли более 96% тепловых сетей.

Школы, детские сады, медицинские учреждения и учреждения культуры также проводят работы по промывке и испытаниям. В настоящее время они получают паспорта готовности к отопительному сезону. Планируется, что тепло поступит в эти объекты 30 августа.

"Напоминаем, что жилищный фонд традиционно подключается позже, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней опускается ниже плюс 8 градусов. Лишь тогда тепло начнет поступать в жилые дома", — отметил Александр Гонтарь.

Александр Гонтарь объяснил, почему тепло в дома Сыктывкара поступает не одновременно.

"В городе имеется всего 36 котельных, которые подают тепло по трубопроводам длиной почти 400 километров. Подать тепло во все дома сразу в соответствии с нормативами невозможно из-за большой протяженности системы. Этот процесс требует времени, прошу отнестись к этому с пониманием", — обратился к жителям города Александр Гонтарь.

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