Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа

Любой дачник знает, что в конце лета клубника нуждается в особом уходе. Существует ряд важных процедур, которые необходимо завершить до наступления холодов, чтобы ягодная культура не только успешно перезимовала, но и принесла обильный урожай в следующем году.

Одним из ключевых этапов ухода является подкормка. Ее рекомендуется проводить после обрезки растений. Правильно подобранный комплекс питательных веществ станет идеальным завершением сезона и подготовит клубнику к зимовке.