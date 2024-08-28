Свекла будет сочная и крепкая: названы даты для сбора урожая по лунному календарю в 2024 году
- 07:13 28 августа
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- Служба новостей
Приближается время сбора корнеплодов и, в частности, свеклы. Однако, собирать урожай можно только тогда, когда корнеплоды созрели и желательно сверяясь с датами лунного календаря, пишет ng72.ru.
При сборе корнеплодов очень важно соблюдать определенные правила. Иначе, урожай быстро потеряет товарный вид и начнет вянуть. Поэтому, свеклу следует выдергивать только тогда, когда она созрела. Также, сбор урожая лучше планировать на сухой и прохладный день, чтобы корнеплоды успели просохнуть.
Как определить зрелость свеклы
Прежде чем собирать урожай свеклы, нужно проверить некоторые признаки, которые указывают на то, что корнеплоды готовы к сбору.
Если нижние листья ботвы стали желтеть, вянуть и пригибаться к земле, то выкапывать свеклу можно примерно через неделю.
При посеве семян свеклы, необходимо посмотреть и запомнить вес и размер созревших плодов. Это зависит от сорта овоща. Если нужные параметры достигнуты, то пора собирать урожай.
Созревшая свекла возвышается над грунтом. Если на показавшейся части появились серебристые пупырышки и полоски, то корнеплод можно снимать с грядки. Как правило, время сбора урожая свеклы не имеет определенной даты, и опытные огородники предпочитают ориентироваться на состояние корнеплодов, а также действовать согласно лунному календарю.
Лунный календарь для сбора урожая свеклы в 2024 году, лучшие даты
- Август – 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 число.
- Сентябрь – 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 и 26 число.
- Октябрь – 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 число.
Среди опытных огородников бытует мнение, что если собирать урожай по лунному календарю, то свекла будет дольше храниться, а также сохранит сочность и останется крепкой.
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Собранные корнеплоды раскладывают на поверхности грядки и дают просохнуть. Затем, аккуратно счищают остатки грунта и убирают корнеплоды на хранение в подпол. Свеклу следует хранить в сухом, прохладном помещении с хорошей циркуляцией воздуха и в один слой. В противном случае, корнеплоды начнут плесневеть и загнивать.