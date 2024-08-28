Свекла будет сочная и крепкая: названы даты для сбора урожая по лунному календарю в 2024 году

Приближается время сбора корнеплодов и, в частности, свеклы. Однако, собирать урожай можно только тогда, когда корнеплоды созрели и желательно сверяясь с датами лунного календаря, пишет ng72.ru.

При сборе корнеплодов очень важно соблюдать определенные правила. Иначе, урожай быстро потеряет товарный вид и начнет вянуть. Поэтому, свеклу следует выдергивать только тогда, когда она созрела. Также, сбор урожая лучше планировать на сухой и прохладный день, чтобы корнеплоды успели просохнуть.