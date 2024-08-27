ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками Госархива

Специалисты ВТБ фиксируют всплеск мошеннической активности по схеме, когда преступники представляются сотрудниками Госархива. Жертву в телефонной беседе убеждают в наличии неполученных старых писем, направляют проверочный код из СМС и таким способом получают доступ к цифровым сервисам клиента.

В новой схеме мошенники сразу усыпляют бдительность пользователя, используя не имеющую отношения к деньгам государственную организацию. От имени сотрудника Госархива они сообщают, что хотят отправить адресату невостребованные письма, но все данные об отправителях утеряны. Мошенники предлагают получить письма в удобном отделении МФЦ или Почты России и выбрать дату, время для онлайн-записи, чтобы клиент не ждал свою очередь. Затем на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом - мошенники просят озвучить его, торопят собеседника, чтобы он озвучил секретную информацию. Как только жертва сообщает их, мошенники могут легко получить доступ к цифровым сервисам, включая Госуслуги и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты.