Жительница Коми через суд добилась возраста средств за сломанный монитор, купленный на популярном маркетплейсе
- 17:30 27 августа
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- Инесса Богатая
Суд удовлетворил иск жительницы Инты к компании Wildberries за нарушение прав потребителей. Женщина требовала расторгнуть договор купли-продажи от сентября 2022 года, вернуть ей стоимость аналогичного товара, а также компенсировать неустойки и убытки, сообщила пресс-служба судов Коми.
Выяснилось, что жительница Инты приобрела монитор за 11 775 рублей. После доставки он использовался в соответствии с инструкцией. В пределах гарантии, предусмотренной продавцом на три года, монитор перестал работать 19 мая 2023 года.
В сервисном центре выявили, что причина поломки - неисправность контроллера питания, вызванная заводским браком.
30 июля 2023 года женщина сдала товар в пункт выдачи и отправила заявление о возврате средств и компенсации за диагностику. Однако в личном кабинете после проверки указали, что дефект не подтвержден и товар не вернули. В ноябре женщине компенсировали стоимость экспертизы - 2 000 рублей.
В суде жительница Инты требовала от Wildberries разницу в стоимости аналогичного товара на день подачи иска - 6 625 рублей, неустойку - 11 775 рублей, компенсацию морального вреда - 35 000 рублей и штраф по усмотрению суда.
Представитель Wildberries в письменном отзыве указал, что требования не обоснованы, так как деньги за монитор были переведены ранее. По техническим причинам средства не дошли до женщины, повторный перевод средств был выполнен позже. Компания заявила, что приняла все возможные меры для удовлетворения требований клиентки, но в случае удовлетворения иска просит уменьшить размер неустойки, штрафа и компенсации до 100 рублей.
Поскольку был продан товар ненадлежащего качества и его цена за истекший период увеличилась, продавец должен возместить убытки согласно Закону о защите прав потребителей.
Судья Восточного судебного участка Инты постановил взыскать с Wildberries в пользу истицы разницу в цене - 6 625 рублей, неустойку - 11 775 рублей, компенсацию морального вреда - 5 000 рублей и штраф - 11 700 рублей.
Заочное решение пока не вступило в законную силу.