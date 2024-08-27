Жительница Коми через суд добилась возраста средств за сломанный монитор, купленный на популярном маркетплейсе

Суд удовлетворил иск жительницы Инты к компании Wildberries за нарушение прав потребителей. Женщина требовала расторгнуть договор купли-продажи от сентября 2022 года, вернуть ей стоимость аналогичного товара, а также компенсировать неустойки и убытки, сообщила пресс-служба судов Коми.

Выяснилось, что жительница Инты приобрела монитор за 11 775 рублей. После доставки он использовался в соответствии с инструкцией. В пределах гарантии, предусмотренной продавцом на три года, монитор перестал работать 19 мая 2023 года.