Жители Коми не смогут купить алкоголь 1 и 2 сентября
- 16:45 27 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Розничная продажа алкогольной продукции на День знаний запрещена по Закону Республики Коми. Однако, в этом году все праздничные мероприятия пройдут 2 сентября. Поэтому купить в магазине увеселительные напитки в этот день также будет невозможно.
Если День знаний выпадает на воскресенье, то продажа алкоголя запрещена также на следующий рабочий день.
Таким образом, 1 и 2 сентября 2024 года розничная продажа алкоголя не разрешена.
Добавим, что это ограничение не затрагивает продажу алкоголя в заведениях общественного питания.
Напомним, что в Республике Коми нельзя купить алкоголь в магазинах 1 июня - в День защиты детей, 27 июня - в День молодежи, 8 июля - в День семьи и в День знаний - 1 сентября.