Жители Коми не смогут купить алкоголь 1 и 2 сентября

Розничная продажа алкогольной продукции на День знаний запрещена по Закону Республики Коми. Однако, в этом году все праздничные мероприятия пройдут 2 сентября. Поэтому купить в магазине увеселительные напитки в этот день также будет невозможно.

Если День знаний выпадает на воскресенье, то продажа алкоголя запрещена также на следующий рабочий день.