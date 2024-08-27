Сыктывкар приобретет 18-метровую искусственную елку

В Эжве планируют установить искусственную новогоднюю елку. Согласно требованиям заказчика, высота конструкции должна быть не менее 18 метров, как это было и для настоящей елки, которую обычно ставили возле местной администрации.

Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» объявило аукцион на поставку каркасной елки на портале государственных закупок. Бюджет на покупку составляет 1,9 миллиона рублей, финансирование будет происходить из средств, полученных от деятельности предприятия. Аукцион намечен на 3 сентября, а выполнение контракта должно быть завершено в течение 30 дней с момента его подписания.