Сыктывкар приобретет 18-метровую искусственную елку
- 16:30 27 августа
- 6+
- Инесса Богатая
В Эжве планируют установить искусственную новогоднюю елку. Согласно требованиям заказчика, высота конструкции должна быть не менее 18 метров, как это было и для настоящей елки, которую обычно ставили возле местной администрации.
Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» объявило аукцион на поставку каркасной елки на портале государственных закупок. Бюджет на покупку составляет 1,9 миллиона рублей, финансирование будет происходить из средств, полученных от деятельности предприятия. Аукцион намечен на 3 сентября, а выполнение контракта должно быть завершено в течение 30 дней с момента его подписания.
Согласно техническому заданию, каркасная елка должна достигать высоты не менее 18 метров и включать минимум 32 яруса, материал веток — зеленая ПВХ-пленка.
ЭМУП «Жилкомхоз» традиционно выигрывает аукционы на организацию и обслуживание новогодних городков в Эжвинском районе Сыктывкара. В подготовительных работах к Новому году 2024 указано, что елки должны быть установлены в трех местах. Для парковой зоны на улице Славы рядом с районной администрацией требовалось установить настоящее дерево высотой от 15 до 18 метров. Подрядчик должен был обеспечить поиск, транспортировку и установку. Так и было сделано — привезли живую елку.
На Слободской площади и в микрорайоне Строитель предусматривалась установка искусственных елок высотой 12 и 10 метров, которые предоставил заказчик.