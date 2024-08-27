Все соседи, глядя на мой сад, завидуют: в детстве узнала от деда простые правила обрезки деревьев и с успехом пользуюсь
- 21:30 27 августа
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- Служба новостей
Обрезка плодовых деревьев – это важный этап ухода за садом, который позволяет улучшить качество урожая, продлить жизнь дерева и предотвратить различные заболевания.
– Правильная обрезка создает условия для будущего урожая и, что немаловажно, несет эстетическую нагрузку. У садоводов есть такой критерий: красивое дерево – здоровое дерево. И чтобы ваш сад всегда радовал своим внешним видом и урожаем, необходимо подходить к обрезке со всей ответственностью, – рассказал садовод-практик кандидат биологических наук Виктор Борисенко.
– По сути, различия в обрезке есть в первые 6 лет жизни дерева. Затем надо всегда следовать последнему пункту.
Первый год: в этот период важно обрезать все боковые ветви, чтобы стимулировать рост центрального ствола. Это поможет сформировать правильную форму дерева и создать основу для будущего урожая.
Второй год: следует провести прищипывание всех боковых побегов на длину около 30 см. Верхний побег не трогаем, так как он будет служить продолжением ствола.
На третий год прищипываем верхние побеги деревьев на уровне 20–25 см, а боковые – до 40 см. Это позволит сформировать правильную крону и стимулировать рост новых ветвей.
Четвертый год: прореживаем ветви третьего года, а также удаляем самые тонкие и маленькие, растущие внутрь кроны и затеняющие друг друга ветки, чтобы улучшить вентиляцию и освещение внутри кроны.
На пятый год можно ограничить рост дерева на уровне 3 метров, если в этом есть необходимость, чтобы облегчить уход за растением.
Шестой и все последующие годы: удаляем растущие внутрь побеги, даем кроне дышать.
Обрезка должна проводиться поздней осенью или ранней весной, когда растения спят, пишет kubnews.ru.