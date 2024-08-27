Все соседи, глядя на мой сад, завидуют: в детстве узнала от деда простые правила обрезки деревьев и с успехом пользуюсь

Обрезка плодовых деревьев – это важный этап ухода за садом, который позволяет улучшить качество урожая, продлить жизнь дерева и предотвратить различные заболевания.

– Правильная обрезка создает условия для будущего урожая и, что немаловажно, несет эстетическую нагрузку. У садоводов есть такой критерий: красивое дерево – здоровое дерево. И чтобы ваш сад всегда радовал своим внешним видом и урожаем, необходимо подходить к обрезке со всей ответственностью, – рассказал садовод-практик кандидат биологических наук Виктор Борисенко.