В Коми специалисты Управления ветеринарии отработали угрозу птичьего гриппа

Фото Управление ветслужбы Коми

В Усть-Куломском отделе Управления ветеринарии Коми прошли учения, направленные на отработку действий при возможной вспышке птичьего гриппа. Сценарий учений предусматривал нахождение мертвой чайки местным жителем, возвращавшимся с рыбалки. Далее эта информация поступала специалистам Усть-Куломского отдела. Вместе с тем совместно с Управлением ветеринарии и администрацией села Усть-Кулом оперативно организовывались мероприятия для подтверждения диагноза и ограничения потенциального очага инфекции.

Стоит отметить, что в ходе учений были рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты. Особый акцент делался на предотвращении распространения вируса за пределы зоны подозрения и риска.