Золотые капли здоровья: названы лучшие марки растительного масла: берите смело - не пожалеете
- 17:01 27 августа
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- Служба новостей
Вопрос качества и безопасности продуктов питания становится все более актуальным, особенно когда речь идет о таких распространенных продуктах, как подсолнечное масло. Этот продукт является неотъемлемой частью рациона миллионам россиян. Но на что стоит обращать внимание при выборе подсолнечного масла в магазине?
Роскачество провело широкомасштабное исследование 65 популярных марок подсолнечного масла, которые пользуются спросом среди российских потребителей. В ходе исследования эксперты оценивали не только безопасность и качество масла, но и достоверность информации на их упаковках, сообщает издание primpress.
Канцерогены в центре внимания
Одним из ключевых аспектов исследования было наличие в подсолнечном масле потенциально опасных веществ — канцерогенов, таких как бензпирен и глицидол.
Бензпирен, относящийся к первому классу опасности, может вызывать онкологические заболевания. Это особенно опасно, поскольку бензпирен имеет свойство накапливаться в организме, что многократно усиливает его вред. Он может переходить в растительное масло, которое является жирорастворимым продуктом, до 95%.
Что касается глицидола, ситуация здесь менее однозначна. Считается, что этот компонент формируется в организме из глицидиловых эфиров, которые могут присутствовать в растительных маслах. Хотя глицидол обладает канцерогенными свойствами, точных данных о его способности вызывать рак пока нет.
Роскачество тщательно изучило оба вещества — бензпирен и глицидол — в своем исследовании.
Итоги экспертизы: причин для тревоги нет?
По результатам исследования, превышение допустимого уровня глицидиловых эфиров было выявлено лишь в продукции марки «Затея», при этом отклонения оказались незначительными.
Что касается бензпирена, то он был обнаружен в концентрациях, безопасных для потребителей.
По итогам комплексного анализа безопасности, правильности маркировки и качества продукта, Роскачество составило список лучших марок подсолнечного масла. В него вошли следующие бренды:
- «Я люблю готовить»
- «Злато»
- «Ласка»
- «Аннинское»
- «Урожайное»
- «Щедрое лето»
- «Корона изобилия»
- «ВкусВилл»
- «Светлица»
- Spar
- «Щедрый год»
- «Красная цена»
- Mr. Ricco
- «Миладора»
- Ideal
- «Благо»
- «Золотая семечка»
- «Олейна».
Исследование Роскачества показало, что большинство популярных марок подсолнечного масла на рынке безопасны для потребителей. Однако это не значит, что можно не обращать внимания на маркировку и состав при выборе продукта.
Как избежать проблем: советы по выбору масла
Несмотря на отсутствие серьезных нарушений в составе и безопасности у большинства исследованных образцов подсолнечного масла, потребителям следует проявлять бдительность при покупках.
Во-первых, важно внимательно изучить этикетку продукта. Обратите внимание на состав, дату производства и срок годности, чтобы быть уверенными в соответствии продукта нормам качества и безопасности.
Во-вторых, предпочтительно выбирать масло из списка лучших марок, составленного Роскачеством. Хотя это не гарантирует полной безупречности продукта, это значительно снижает риск столкнуться с некачественным или вредным маслом.
В-третьих, полезно проконсультироваться со специалистами по здоровому питанию. Они смогут дать ценные рекомендации по выбору и использованию растительных масел с учетом особенностей вашего организма.
Итак, несмотря на положительные результаты исследования Роскачества, покупателям следует проявлять осторожность и быть внимательными. Осознанный выбор, внимательное изучение этикеток и советы экспертов помогут не только насладиться вкусом подсолнечного масла, но и улучшить здоровье.