В Сыктывкара сотрудники ГАИ проверят работу пассажирских автобусов
- 10:45 27 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
В Сыктывкаре началась кампания "Автобус". Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице Коми.
Так, по данным ведомства, с 27 августа до 30 августа на улицах города будут дежурить сотрудники ДПС, проверяя общественный транспорт. В ходе акции внимание будет уделяться техническому состоянию автобусов и соблюдению правил дорожного движения.
Согласно данным МВД, за первые семь месяцев 2024 года произошло 18 аварий по вине водителей маршрутных автобусов, в результате которых 21 человек получил травмы различной тяжести.
Напомним, в Коми между Ухтой и Сосногорском случилось тройное ДТП. Участником аварии также стал мотоциклист. В страшном дорожном происшествии пострадали люди.