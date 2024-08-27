В Сыктывкара сотрудники ГАИ проверят работу пассажирских автобусов

В Сыктывкаре началась кампания "Автобус". Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице Коми.

Так, по данным ведомства, с 27 августа до 30 августа на улицах города будут дежурить сотрудники ДПС, проверяя общественный транспорт. В ходе акции внимание будет уделяться техническому состоянию автобусов и соблюдению правил дорожного движения.