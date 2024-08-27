Забудьте о Турции и Египте: новая страна для отдыха, где русских встречают, как родных — заботятся круче, чем бабушка

Фото из архива "Про Города"

Уже 2,5 млн путешественников оценили сервис Сейчас многие путешественники из России рассматривают для отдыха в основном Турцию или Египет. Дело в том, что туда не нужна виза, а также существует множество прямых рейсов.

Но по заявлениям опытных путешественников, в последнее время сервис в этих странах не радует, а цены выросли вдвое. Кроме того, были случаи, когда у российских путешественников случались конфликты с местными из-за политических взглядов.

Оказалось, что в Средиземноморье открылось новое направление, где очень рады русским. Речь идет об Алжире. Раньше чиновники этой страны не рассматривали туризм, как источник дохода и не вкладывались в развитие отелей и пляжного отдыха. Все изменилось в 2023 году.

Сейчас многие россияне выбирают для отпуска именно эту страну, указывая, что Алжир стал прямым конкурентом Туниса, Марокко и Египта. Здесь пока низкие цены, а отельеры стараются угодить и исполняют любой каприз путешественника.

В 2023 году Алжир уже посетили 2,5 млн туристов, и большинство из них довольны отпуском, пишет издание «Турпром». Правительство намерено и дальше развивать туризм, к 2030 году Алжир хочет привлекать уже до 12 млн путешественников ежегодно.