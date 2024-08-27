В Коми вернулась летняя погода

27 августа в Республике прогнозируется переменная облачность, плюс синоптики обещают кратковременными дожди. Эту информацию подтвердили в региональном ЦГМС.

В ночное и утреннее время в некоторых районах возможны туманы. Днем в отдельных местах могут пройти грозы. Ветер юго-западного и западного направлений не превысит 4-9 метров в секунду, местами порывы могут усилиться вплоть до 12 метров в секунду. Ночью столбик термометра остановится на отметке +8…+13С, тогда как днем ожидается около +20…+25С. Чуть прохладнее на крайнем северо-востоке Коми. Здесь даже днем воздух прогреется лишь до +15 до +20 градусов.