В Коми вернулась летняя погода
- 08:30 27 августа
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- Татьяна Зубова
27 августа в Республике прогнозируется переменная облачность, плюс синоптики обещают кратковременными дожди. Эту информацию подтвердили в региональном ЦГМС.
В ночное и утреннее время в некоторых районах возможны туманы. Днем в отдельных местах могут пройти грозы. Ветер юго-западного и западного направлений не превысит 4-9 метров в секунду, местами порывы могут усилиться вплоть до 12 метров в секунду. Ночью столбик термометра остановится на отметке +8…+13С, тогда как днем ожидается около +20…+25С. Чуть прохладнее на крайнем северо-востоке Коми. Здесь даже днем воздух прогреется лишь до +15 до +20 градусов.
В столице региона в этот день также ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет. Днем, напротив, специалисты прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный до 4-9 метров в секунду. Ночью +11…+13С, а днем потеплеет до +22…+24С.