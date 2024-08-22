В Республике Коми спрос на празднование Дня знаний возрос в 1,5 раза

Родители прилагают усилия, чтобы каждый День знаний был незабываемым для своих детей. В последнее время взрослые все чаще обращаются к профессиональным организаторам для проведения этих праздников. Эксперты Авито Услуг проанализировали, как изменился интерес к услугам фотографов и различным шоу накануне Дня знаний.

За прошедший год в целом в Республике Коми наблюдалось увеличение спроса на комплексную организацию мероприятий к Дню знаний на 46%. Заказ аниматоров для учеников младших и средних классов вырос на 94%.

Для создания праздничной атмосферы в школьных залах стали более востребованы услуги декораторов и флористов, спрос на которых увеличился на 22% и 100% соответственно.