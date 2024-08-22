В Республике Коми спрос на празднование Дня знаний возрос в 1,5 раза
- 14:30 22 августа
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- Инесса Богатая
Родители прилагают усилия, чтобы каждый День знаний был незабываемым для своих детей. В последнее время взрослые все чаще обращаются к профессиональным организаторам для проведения этих праздников. Эксперты Авито Услуг проанализировали, как изменился интерес к услугам фотографов и различным шоу накануне Дня знаний.
За прошедший год в целом в Республике Коми наблюдалось увеличение спроса на комплексную организацию мероприятий к Дню знаний на 46%. Заказ аниматоров для учеников младших и средних классов вырос на 94%.
Для создания праздничной атмосферы в школьных залах стали более востребованы услуги декораторов и флористов, спрос на которых увеличился на 22% и 100% соответственно.
"1 сентября считается одним из самых важных и запоминающихся праздников детства. Родители заказывают фотографов и видеографов, чтобы запечатлеть эти моменты. В течение года интерес к таким услугам по всей стране возрос на 524% и 795% соответственно", – прокомментировал Александр Семочкин, руководитель категории "Деловые и Хозяйственные услуги" в Авито Услугах.
В среднем по России стоимость фотосъемки составляет 2500 руб. за час работы, тогда как видеографы берут не менее 5000 руб. за час. Предложения со стороны специалистов также увеличились пропорционально спросу: за год количество предложений от фотографов выросло на 514%, а от видеографов – на 448%.