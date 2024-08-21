Мошенники запугали девочку из Ижемского района и через угрозы выманили у нее 85 тысяч рублей
- 09:40 21 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
В дежурную часть ОМВД России по Ижемскому району обратилась 62-летняя жительница с заявлением о мошенничестве, жертвой которого стали она и её 12-летняя внучка.
По данным пресс-службы МВД по Республике Коми, сотрудники полиции установили, что девочка, находясь в гостях у бабушки, играла в онлайн-приложении. Во время использования приложения она наткнулась на рекламу, обещающую доход от просмотра видео блогеров. Переходя по ссылке, она начала общаться с чат-ботом, который задавал ей различные вопросы, якобы для подбора "полезного" видеоконтента.
Через некоторое время к переписке присоединился незнакомец, который попросил семиклассницу отправить фотографию банковской карты взрослого члена семьи для перечисления обещанного вознаграждения. После этого он потребовал оплатить комиссию за перевод, но у школьницы не было необходимых средств. Тогда злоумышленник стал угрожать девочке большими штрафами и даже утверждал, что её родителей могут посадить в тюрьму, а её саму отправят в детдом.
Перепуганная девочка стала следовать указаниям мошенника. Под его руководством она сменила пароль в личном кабинете бабушкиного онлайн-приложения, оформила кредитную карту и перевела часть средств — 85 тысяч рублей — на указанный мошенником счёт. Вторая попытка перевода была заблокирована банком. После нескольких неудачных попыток карта была заблокирована, а мошенник прекратил общение и удалил переписку.
О пропаже денег родственники узнали только через месяц от самой бабушки, так как она редко пользовалась картой.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, предусмотренной ч. 2 ст. 159 УК РФ.