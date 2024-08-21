Мошенники запугали девочку из Ижемского района и через угрозы выманили у нее 85 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Ижемскому району обратилась 62-летняя жительница с заявлением о мошенничестве, жертвой которого стали она и её 12-летняя внучка.

По данным пресс-службы МВД по Республике Коми, сотрудники полиции установили, что девочка, находясь в гостях у бабушки, играла в онлайн-приложении. Во время использования приложения она наткнулась на рекламу, обещающую доход от просмотра видео блогеров. Переходя по ссылке, она начала общаться с чат-ботом, который задавал ей различные вопросы, якобы для подбора "полезного" видеоконтента.