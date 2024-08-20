Андрей Державин поздравит Ухту с юбилеем
- 21:45 20 августа
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- Инесса Богатая
Город Ухта отметит свое 95-летие и День работников нефтяной и газовой промышленности 30 августа и 1 сентября.
Согласно информации пресс-службы администрации Ухты, 31 августа в 15:00 на площади перед городским Дворцом культуры пройдет фестиваль видеороликов о городе и местных предприятиях. В 16:00 начнется фестиваль "Энергия Севера. Живой звук", на котором выступят кавер-группы из Ухты, Сыктывкара, Кирова и Москвы.
В 19: 00 на той же сцене стартует концертная программа "Город семейного счастья", в которой примет участие уроженец Ухты Андрей Державин, уже выступавший на Дне республики в 2022 году в Сыктывкаре.
Напомним, что в Коми также ожидаются другие артисты. В Воркуте 24 августа в 19:00 на Центральной площади пройдет концерт в честь Дня шахтера, где главным исполнителем будет Сергей Лазарев. В Усинске 8 сентября состоится празднование 40-летия города и Дня работников нефтегазовой промышленности, завершившееся концертом Дениса Майданова. В Сыктывкаре 22 августа в честь Дня республики выступит белорусский ансамбль "Песняры".