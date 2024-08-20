На пивоварне в Коми с одним из работником произошел несчастный случай

По данным ведомства, серьёзный несчастный случай произошел 15 августа. Работник получил химические ожоги при исполнении своих обязанностей. В настоящий момент создана комиссия, призванная разобраться в деталях происшествия.

Напомним, ранее в Коми сотрудник почты умер прямо на рабочем месте. Сотруднику внезапно стало плохо, и он упал. Коллеги пострадавшего незамедлительно вызвали скорую помощь, однако спасти жизнь пациента медикам не удалось.

Другой несчастный случай на производстве произошел с вахтовиком из Усика. Мужчина ехал на автомобиле на работу. В пути ему стало плохо, а впоследствии он скончался. Комиссия, расследовавшая обстоятельства смерти, констатировала, что вахтовиком скончался в связи с хроническим заболеванием.