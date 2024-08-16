Бил по телу и голове: а Воркуте завершено расследование убийства мужчины
- 07:30 16 августа
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- Татьяна Зубова
В Воркуте завершено следствие по делу о смертельном избиении. Детали трагедии рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно результатам следствия, в декабре минувшего 2023 года в одной из квартир на улице Тиманская местный житель 43 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым и жестоко избил его. Потерпевший мужчина получил множество ударов, в том числе в область головы и тела. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть горожанина.
Агрессора задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).
Следователю удалось собрать достаточно доказательств для передачи дела прокурору. Обвинительное заключение утверждено, и дело готово к направлению в суд для дальнейшего рассмотрения.