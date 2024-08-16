Бил по телу и голове: а Воркуте завершено расследование убийства мужчины

В Воркуте завершено следствие по делу о смертельном избиении. Детали трагедии рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно результатам следствия, в декабре минувшего 2023 года в одной из квартир на улице Тиманская местный житель 43 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым и жестоко избил его. Потерпевший мужчина получил множество ударов, в том числе в область головы и тела. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть горожанина.