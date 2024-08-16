Дожди, грозы и холодный порывистый ветер: погода в Коми 16 августа
- 06:30 16 августа
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- Татьяна Зубова
Сегодня, 16 августа, в Коми ожидается переменная облачность. Эту информацию подтвердили в региональном ЦГМС.
В ночное время в северных районах прогнозируется отсутствие осадков, тогда как в центральных и южных районах возможен небольшой, местами умеренный дождь. Днем ожидаются кратковременные осадки, местами грозы, за исключением крайних западных районов, где осадков не предвидится.
Ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°C, а днем – около +15…+20°C.
В столице республики в этот день прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью синоптики обещают небольшой дождь, днем также пройдут кратковременные дожди. Плюс город настигнут грозы. Ветер северо-западного и северного направлений, его скорость не превысит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +9…+11°C, а днем потеплеет до +15…+17°C.