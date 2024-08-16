Дожди, грозы и холодный порывистый ветер: погода в Коми 16 августа

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сегодня, 16 августа, в Коми ожидается переменная облачность. Эту информацию подтвердили в региональном ЦГМС. В ночное время в северных районах прогнозируется отсутствие осадков, тогда как в центральных и южных районах возможен небольшой, местами умеренный дождь. Днем ожидаются кратковременные осадки, местами грозы, за исключением крайних западных районов, где осадков не предвидится.

Ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°C, а днем – около +15…+20°C.