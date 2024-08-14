В аварии с участием грузовика и автобуса под Сыктывкаром пострадали шесть человек, включая детей

Фото УГИБДД МВД по Коми

В столице Коми произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Подробности аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции. По информации ведомства, происшествие зафиксировали вчера, 13 августа, около половины второго дня. 36-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ Next следовал со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Трактовой. На шестом километре автодороги (Краснозатонский мост) водитель не учел безопасное расстояние до впереди движущегося автобуса №23, в результате чего произошло столкновение.

В результате аварии 8-летний мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб нижнего века. Ребенка доставили в больницу.

Также в медучреждение попала 41-летнюю женщина с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника.

Еще одна пассажирка 43-х лет получила черепно-мозговую травму, плюс сотрясением мозга. Госпитализирована.

У 30-летней пассажирки врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника.

42-летняя женщина, также находившаяся в автобусе, получила ушиб грудной клетки и позже самостоятельно обратилась за помощью к специалистам.

Кроме того, в результате аварии пострадала 10-летняя девочка. У нее зафиксировали ушиб шейного отдела позвоночника. В ведомстве уточнили, что пассажирке госпитализация не понадобилась.