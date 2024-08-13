В Коми мужчина ударил ножом охранника кафе и скрылся
- 13:45 13 августа
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- Инесса Богатая
В Воркуте благодаря вмешательству росгвардейцев полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на охранника кафе. Сообщает пресс-служба Росгвардии Коми.
По данным ведомства, инцидент произошел поздно ночью в одном из кафе Заполярья. Как стало известно, администратор активировал тревожную кнопку из-за конфликта между посетителями. Охранник заведения попытался урегулировать ситуацию, предложив конфликтующим переместиться в более спокойное место. Однако один из них проявлял агрессию и в какой-то момент ударил охранника рукой, затем достал нож и нанес удар в грудь, после чего скрылся.
Прибывшие росгвардейцы выслушали очевидца, который описал произошедшее. Затем они просмотрели записи с камер наблюдения и передали подробную ориентировку сотрудникам полиции для поимки преступника. Сами же оказали первую медпомощь пострадавшему 1996 года рождения и сопроводили его в травмпункт вместе с машиной скорой помощи.
Пресс-служба МВД по региону сообщила, что подозреваемого в нападении поймали в кратчайшие сроки и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее не судимый житель Воркуты 1992 года рождения.