В Коми мужчина ударил ножом охранника кафе и скрылся

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В Воркуте благодаря вмешательству росгвардейцев полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на охранника кафе. Сообщает пресс-служба Росгвардии Коми. По данным ведомства, инцидент произошел поздно ночью в одном из кафе Заполярья. Как стало известно, администратор активировал тревожную кнопку из-за конфликта между посетителями. Охранник заведения попытался урегулировать ситуацию, предложив конфликтующим переместиться в более спокойное место. Однако один из них проявлял агрессию и в какой-то момент ударил охранника рукой, затем достал нож и нанес удар в грудь, после чего скрылся.

Прибывшие росгвардейцы выслушали очевидца, который описал произошедшее. Затем они просмотрели записи с камер наблюдения и передали подробную ориентировку сотрудникам полиции для поимки преступника. Сами же оказали первую медпомощь пострадавшему 1996 года рождения и сопроводили его в травмпункт вместе с машиной скорой помощи.