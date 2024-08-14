В Сыктывдине пропал грибник в зеленых сапогах

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В лесу близ села Слудка в Сыктывдинском районе исчез грибник. Информацию о поисках предоставили сотрудники отряда "Лиза Алерт". Волонтеры отряда сообщают, что разыскивается 47-летний Александр Осипов, который ещё 8 августа ушёл из дома и не вернулся.

Среди примет пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы. В момент исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, темно-зеленые резиновые сапоги и зеленую кепку.

Поисковики обращаются ко всем жителям Коми, владеющим какой-либо информацией о местонахождении мужчины, передать данные по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02.