В Сыктывдине пропал грибник в зеленых сапогах
- 09:00 14 августа
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- Татьяна Зубова
В лесу близ села Слудка в Сыктывдинском районе исчез грибник. Информацию о поисках предоставили сотрудники отряда "Лиза Алерт".
Волонтеры отряда сообщают, что разыскивается 47-летний Александр Осипов, который ещё 8 августа ушёл из дома и не вернулся.
Среди примет пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы. В момент исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, темно-зеленые резиновые сапоги и зеленую кепку.
Поисковики обращаются ко всем жителям Коми, владеющим какой-либо информацией о местонахождении мужчины, передать данные по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02.
Напомним, ранее в Коми потерялся мужчина с деменцией. Он также отправился в сторону леса на велосипеде в сопровождении с собаки. После этого о местонахождении сельчанина ничего неизвестно.