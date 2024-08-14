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В Коми женщина, что пыталась сжечь бывшего возлюбленного, останется под стражей

В Коми женщина, что пыталась сжечь бывшего возлюбленного, останется под стражей Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми оставили под стражей жительницу Корткероса, что пыталась сжечь экс-сожителя и его новую возлюбленную. Детали разбирательства рассказали в Верховном суде республики.

По данным следствия, 57-летняя жительница села Подъельск 28 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из ревности к мужчине и женщине, облила входную дверь веранды дома воспламеняющейся жидкостью и подожгла. В это время в доме спали потерпевшие.

Однако трагедии не случилось. Женщина, что спала в доме, проснулась и, обнаружив возгорание, разбудила мужчину. Оба выбрались из дома через окно. Само здание сгорело.

Адвокат обвиняемой ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, и обвиняемая поддержала это ходатайство.

Однако суд решил продлить арест до 23 сентября 2024 года, так как обвиняемая может помешать расследованию, оказать влияние на потерпевших и свидетелей, чей адрес ей известен, и продолжить противоправные действия.

Апелляционное постановление Верховного суда оставило жалобу адвоката без удовлетворения.

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