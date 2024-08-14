В Коми женщина, что пыталась сжечь бывшего возлюбленного, останется под стражей

В Коми оставили под стражей жительницу Корткероса, что пыталась сжечь экс-сожителя и его новую возлюбленную. Детали разбирательства рассказали в Верховном суде республики.

По данным следствия, 57-летняя жительница села Подъельск 28 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из ревности к мужчине и женщине, облила входную дверь веранды дома воспламеняющейся жидкостью и подожгла. В это время в доме спали потерпевшие.