Пасмурно и дождливо: погода в Коми 14 августа

В Республике Коми на 14 августа прогнозируется облачная погода с прояснениями, о чем информирует региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ночная погода в отдельных районах предполагает кратковременные осадки, а в дневное время ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, его скорость порядка 7-12 метров в секунду, а в северных районах возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Температурный режим ночью составит +7…+12°С, а днем потеплеет до +14…+19°С.