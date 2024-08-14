Пасмурно и дождливо: погода в Коми 14 августа
- 06:30 14 августа
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- Татьяна Зубова
В Республике Коми на 14 августа прогнозируется облачная погода с прояснениями, о чем информирует региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Ночная погода в отдельных районах предполагает кратковременные осадки, а в дневное время ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, его скорость порядка 7-12 метров в секунду, а в северных районах возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Температурный режим ночью составит +7…+12°С, а днем потеплеет до +14…+19°С.
В столице республики сегодня также ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем предвидится небольшой дождь. Северный ветер достигнет скорости 6-11 метров в секунду. Ночью столбик термометра остановится на отметке +9…+11°С, в дневные часы воздух прогреется до +16 до +18°С.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали дождливый август в Коми.