Суд Коми обязал создать приют для собак в одном районе

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Княжпогостский районный суд постановил, что в районе должен быть создан приют для бездомных собак. Это решение стало результатом иска, поданного местной прокуратурой, и направлено на решение проблемы, возникшей из-за недостатка места для содержания отловленных животных. Пресс-служба прокуратуры Республики Коми сообщает, что суд обязал администрацию района выделить участок земли для строительства приюта, а министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми — профинансировать проект.

Ранее проведенная прокурорская проверка показала, что ежегодно между Минсельхозом и администрацией Княжпогостского района заключаются соглашения о предоставлении субвенций из республиканского бюджета на мероприятия по работе с бездомными животными. С 2022 года администрация района заключала контракты с компанией ООО «Аракс» на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак. Однако, несмотря на это, значительное количество отловленных животных, по информации фирмы, возвращается на прежние места обитания — 51 собака с момента начала работы контрактов.

Отсутствие приюта стало проблемой, так как бездомных собак приходится отпускать на волю из-за нехватки мест в временных и постоянных укрытиях. Это приводит к новой волне заявок на отлов беспризорных собак и сообщений о случаях нападения этих животных на людей. Такая практика представляет угрозу безопасности граждан и требует срочного решения.

Новый приют должен не только улучшить условия содержания бездомных животных, но и повысить уровень безопасности на территории района. Строительство и запуск приюта будут осуществляться с привлечением бюджетных средств, выделенных для этих целей. Этот шаг станет важной частью усилий по решению проблемы безнадзорных животных в регионе и обеспечению их гуманного обращения.