В одном из районов Коми водитель Kia Ceed сбил вышедшего на дорогу лося

Фото ГАИ

В Сысольском районе Республики Коми 10 августа произошла дорожно-транспортная авария, в результате которой под колеса автомобиля Kia Ceed попал лось. Инцидент произошел в 20:00 на трассе Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово, на 624 километре, когда 49-летний водитель автомобиля, следовавший в направлении села Куратово, не смог избежать столкновения с крупным животным, внезапно появившимся на проезжей части.

Согласно информации, предоставленной Управлением Госавтоинспекции, лось, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля, неожиданно вышел на дорогу. Водитель иномарки не успел среагировать на это внезапное появление животного и совершил наезд.

Столкновение с лосем привело к серьезным последствиям для водителя и его пассажирки. Водитель Kia Ceed получил тяжелые травмы, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленные раны волосистой части головы, а также ушиб грудной клетки. 48-летняя пассажирка, находившаяся в автомобиле, также пострадала: у нее диагностированы ушибы мягких тканей лица. Оба пострадавших были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.