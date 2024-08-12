За неделю росгвардейцы изъяли у жителей Коми 11 единиц оружия

На протяжении прошлой недели сотрудники управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Республике Коми выявили девять нарушений, связанных с оборотом оружия, и изъяли 11 охотничьих ружей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Три владельца оружия, которые не сообщили об изменении места жительства, были привлечены к административной ответственности. Росгвардия напоминает: в случае смены места жительства владелец оружия обязан в течение двух недель с момента регистрации на новом месте подать заявление в отделение лицензионно-разрешительной работы для постановки оружия на учет.