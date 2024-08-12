За неделю росгвардейцы изъяли у жителей Коми 11 единиц оружия
- 07:30 12 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
На протяжении прошлой недели сотрудники управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Республике Коми выявили девять нарушений, связанных с оборотом оружия, и изъяли 11 охотничьих ружей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Три владельца оружия, которые не сообщили об изменении места жительства, были привлечены к административной ответственности. Росгвардия напоминает: в случае смены места жительства владелец оружия обязан в течение двух недель с момента регистрации на новом месте подать заявление в отделение лицензионно-разрешительной работы для постановки оружия на учет.
Кроме того, гражданин 2004 года рождения добровольно сдал оружие в Росгвардию. Он объяснил, что во время уборки дома в Койгородском районе вместе с отцом нашел ствол и пять патронов, оставленных дедом.
Гражданин, осознавая ответственность за незаконное хранение оружия, передал находку ведомству. В качестве вознаграждения за добровольную сдачу незаконного оружия житель Сыктывкара получит восемь тысяч рублей.