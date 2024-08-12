Очередной теплый день без осадков ожидается в Коми 12 августа
- 06:30 12 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В регионе, согласно данным Коми ЦГМС 12 августа ожидается переменная облачность.
Ночью преимущественно без осадков, в некоторых местах возможен туман. Днем кратковременные дожди в отдельных районах. Ветер преимущественно северо-восточный или восточный, со скоростью 4-9 м/с, на северо-востоке Коми - 6-11 м/с, с увеличением порывов до 14 м/с в дневные часы.
Температура ночью ожидается в пределах +7…+12°C, местами понижение до +1…+6°C, а дневная температура составит +18…+23°C.
В Сыктывкаре также прогнозируется переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, тогда как днем возможен слабый дождь. Ветер будет дуть с востока и северо-востока, со скоростью 3-8 м/с. Ночные температуры в городе составят +8…+10°C, дневные — +20…+22°C.