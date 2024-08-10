Синоптики рассказали о погоде в Сыктывкаре на сегодня

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В Республике Коми 10 августа ожидается переменная облачность, что обеспечит преимущественно спокойную и приятную погоду. Согласно прогнозам Коми ЦГМС, в этот день осадки маловероятны, что станет приятным сюрпризом для местных жителей и туристов. Отсутствие дождей позволит провести время на свежем воздухе, насладиться летними прогулками и другими активностями под открытым небом.

Ночью и утром в некоторых районах республики возможен туман, который может ограничить видимость на дорогах. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность в это время суток. Туман, как правило, рассеивается с первыми лучами солнца, но может задержаться в низменных и влажных участках, создавая временные неудобства для передвижения.

Ветер в этот день будет дуть с восточной четверти со скоростью 3-8 м/с. Легкий ветерок добавит свежести в атмосферу, однако его сила будет недостаточной для создания серьезных погодных изменений. Температурный режим останется комфортным: ночью столбики термометров опустятся до +6...+11С, а в низких местах, где возможно скопление холодного воздуха, температура может опуститься до +1С. Днем воздух прогреется до +19...+24С, что создаст идеальные условия для пребывания на улице.

Столица республики, Сыктывкар, также порадует своих жителей и гостей хорошей погодой. В городе ожидается переменная облачность без осадков, что станет благоприятным фактором для проведения различных мероприятий на открытом воздухе. Ветер в Сыктывкаре будет дуть преимущественно с востока и юго-востока, его скорость составит 3-8 м/с, что создаст легкую прохладу, особенно в тени.