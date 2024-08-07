Минприроды Коми добивается покрытия ущерба лесному фонду на сумму 12 миллионов рублей

Минприроды Коми подало иск на ООО "Усинское дорожное ремонтно-строительное управление" с требованием возместить ущерб, причиненный лесному фонду, в размере более 12 млн рублей. Судебные инстанции, включая апелляционную, отказали Министерству, но дело было пересмотрено в кассации.

Договор аренды лесного участка между Министерством и ООО заключили в 2018 году для геологических исследований и разработки месторождения, соблюдая строго границы участка. Однако проверки показали, что арендатор работал за пределами участка без разрешений, создав траншею с водой. За это компанию оштрафовали на 200 000 рублей, штраф был уплачен.