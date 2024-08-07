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Минприроды Коми добивается покрытия ущерба лесному фонду на сумму 12 миллионов рублей

Минприроды Коми добивается покрытия ущерба лесному фонду на сумму 12 миллионов рублейФото из архива "Про Город"

Минприроды Коми подало иск на ООО "Усинское дорожное ремонтно-строительное управление" с требованием возместить ущерб, причиненный лесному фонду, в размере более 12 млн рублей. Судебные инстанции, включая апелляционную, отказали Министерству, но дело было пересмотрено в кассации.

Договор аренды лесного участка между Министерством и ООО заключили в 2018 году для геологических исследований и разработки месторождения, соблюдая строго границы участка. Однако проверки показали, что арендатор работал за пределами участка без разрешений, создав траншею с водой. За это компанию оштрафовали на 200 000 рублей, штраф был уплачен.

Министерство потребовало компенсировать ущерб, но промышленники заявили, что уже затратили 6 935 370 рублей на техническую рекультивацию и 1 825 500 рублей на биологическую рекультивацию, что, по их мнению, покрывает убытки. Судебная коллегия Верховного Суда РФ обнаружила нарушение материального и процессуального права в отказе иска и отправила дело на новое рассмотрение.

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