Минприроды Коми добивается покрытия ущерба лесному фонду на сумму 12 миллионов рублей
- 13:45 7 августа
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- Инесса Богатая
Минприроды Коми подало иск на ООО "Усинское дорожное ремонтно-строительное управление" с требованием возместить ущерб, причиненный лесному фонду, в размере более 12 млн рублей. Судебные инстанции, включая апелляционную, отказали Министерству, но дело было пересмотрено в кассации.
Договор аренды лесного участка между Министерством и ООО заключили в 2018 году для геологических исследований и разработки месторождения, соблюдая строго границы участка. Однако проверки показали, что арендатор работал за пределами участка без разрешений, создав траншею с водой. За это компанию оштрафовали на 200 000 рублей, штраф был уплачен.
Министерство потребовало компенсировать ущерб, но промышленники заявили, что уже затратили 6 935 370 рублей на техническую рекультивацию и 1 825 500 рублей на биологическую рекультивацию, что, по их мнению, покрывает убытки. Судебная коллегия Верховного Суда РФ обнаружила нарушение материального и процессуального права в отказе иска и отправила дело на новое рассмотрение.