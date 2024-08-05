На СВО практически сразу после заключения контракта погиб доброволец из Троицко-Печорского района 

В ходе специальной операции погиб Станислав Ратников, уроженец поселка Белый Бор Троицко-Печорского района. Этот мужчина добровольно начал службу в СВО. В июле текущего года он заключил договор с Минобороны, а 26 июля стало известно о его гибели в бою. Прощальная церемония с ним состоялась на его родине 3 августа.

Ранее мы писали о том, что в ходе спецоперации героически пал житель республики, рядовой Алексей Вячеславович Каракчиев. Об этом сообщил главный руководитель республики на своей странице ВКонтакте.