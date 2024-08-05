На СВО практически сразу после заключения контракта погиб доброволец из Троицко-Печорского района
- 20:30 5 августа
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- Елизавета Петрова
В ходе специальной операции погиб Станислав Ратников, уроженец поселка Белый Бор Троицко-Печорского района. Этот мужчина добровольно начал службу в СВО. В июле текущего года он заключил договор с Минобороны, а 26 июля стало известно о его гибели в бою. Прощальная церемония с ним состоялась на его родине 3 августа.
Ранее мы писали о том, что в ходе спецоперации героически пал житель республики, рядовой Алексей Вячеславович Каракчиев. Об этом сообщил главный руководитель республики на своей странице ВКонтакте.
Алексей был уроженцем села Вомын, расположенного в Корткеросском районе. На службе в СВО он занимал должность стрелка мотострелкового отделения.