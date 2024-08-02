Грозы и дожди: на территории всей республики Коми объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми: 2 августа в ближайшее время и сохранением до 21 ч. на территории всей республики Коми ожидаются грозы.



МЧС республики предупреждает жителей Коми о возможных рисках во время непогоды: