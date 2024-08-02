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Грозы и дожди: на территории всей республики Коми объявлено штормовое предупреждение

Грозы и дожди: на территории всей республики Коми объявлено штормовое предупреждениеФото из архива редакции

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми: 2 августа в ближайшее время и сохранением до 21 ч. на территории всей республики Коми ожидаются грозы.

МЧС республики предупреждает жителей Коми о возможных рисках во время непогоды:

  • Нарушение электроснабжения из-за обрыва ЛЭП.
  • Увеличение возгораний из-за сбоев в электрических сетях и неосторожного обращения с огнём.
  • ДТП из-за ухудшения видимости, "водного клина" и подтопления дорог.
  • Падение деревьев, обрушение ветхих конструкций, повреждение зданий.
  • Подтопление дорог и мостов из-за обильных осадков и замусоренных ливневок.
  • Аварии на ж/д транспорте из-за размыва путей, авиационные инциденты по причине сильных порывов ветра.
  • Происшествия в строительной сфере из-за разрушения сооружений.
  • Лесные пожары из-за гроз.
  • Повреждение сельхоз культур и насаждений.

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