В Сыктывкаре сбитая автомобилем женщина попала в больницу , а виновник аварии скрылся
- 10:00 2 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре на улице Колхозной пострадала взрослая велосипедистка. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, инцидент произошел вчера, 1 августа, в 22:47. Неизвестный водитель, автомобиль которого остается неопознанным, двигался по улице Колхозной в сторону улицы Маркова. Около дома №56 он сбил 40-лентюю женщину, что ехала на велосипеде по обочине, справа от направления движения автомобиля. Затем водитель скрылся с места аварии.
В результате ДТП женщина получила множество травм, в том числе черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану на правом бедре, а также ушиб поясничной области и перелом пяточной кости на правой ноге. Пострадавшая была госпитализирована. Водитель автомобиля объявлен в розыск.
Напомним, днем ранее в Ухте водитель иномарки сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель не увидел пенсионерку и сдал назад.
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