В Сыктывкаре сбитая автомобилем женщина попала в больницу , а виновник аварии скрылся

В Сыктывкаре на улице Колхозной пострадала взрослая велосипедистка. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инцидент произошел вчера, 1 августа, в 22:47. Неизвестный водитель, автомобиль которого остается неопознанным, двигался по улице Колхозной в сторону улицы Маркова. Около дома №56 он сбил 40-лентюю женщину, что ехала на велосипеде по обочине, справа от направления движения автомобиля. Затем водитель скрылся с места аварии.