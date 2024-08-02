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В Сыктывкаре сбитая автомобилем женщина попала в больницу , а виновник аварии скрылся

В Сыктывкаре сбитая автомобилем женщина попала в больницу , а виновник аварии скрылсяФото УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре на улице Колхозной пострадала взрослая велосипедистка. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инцидент произошел вчера, 1 августа, в 22:47. Неизвестный водитель, автомобиль которого остается неопознанным, двигался по улице Колхозной в сторону улицы Маркова. Около дома №56 он сбил 40-лентюю женщину, что ехала на велосипеде по обочине, справа от направления движения автомобиля. Затем водитель скрылся с места аварии.

В результате ДТП женщина получила множество травм, в том числе черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану на правом бедре, а также ушиб поясничной области и перелом пяточной кости на правой ноге. Пострадавшая была госпитализирована. Водитель автомобиля объявлен в розыск.

Напомним, днем ранее в Ухте водитель иномарки сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель не увидел пенсионерку и сдал назад.

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