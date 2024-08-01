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В Ухте 88-летняя бабушка оказалась под колесами Volkswagen Polo 

В Ухте 88-летняя бабушка оказалась под колесами Volkswagen Polo Фото из архива редакции

В городе Ухта 88-летняя женщина попала под колеса автомобиля марки Volkswagen Polo, которым управлял 25-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, авария случилась вчера, 31 июля, возле дома №20/11 на проспекте Ленина. Молодой мужчина, двигаясь задним ходом, не заметил пенсионерку. В результате происшествия пожилая женщина получила травмы левого плеча и кисти. Госпитализация ей не потребовалась. По факту случившегося начато разбирательство.

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