В Ухте 88-летняя бабушка оказалась под колесами Volkswagen Polo
- 20:45 1 августа
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
В городе Ухта 88-летняя женщина попала под колеса автомобиля марки Volkswagen Polo, которым управлял 25-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, авария случилась вчера, 31 июля, возле дома №20/11 на проспекте Ленина. Молодой мужчина, двигаясь задним ходом, не заметил пенсионерку. В результате происшествия пожилая женщина получила травмы левого плеча и кисти. Госпитализация ей не потребовалась. По факту случившегося начато разбирательство.
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