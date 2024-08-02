Под Сосногорском обнаружили останки молодого мужчины
- 08:30 2 августа
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- Татьяна Зубова
В Сосногорске в лесу близ поселка Лыаель под Сосногорском обнаружили останки мужчины. Об этом сообщили ДНК со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
Как уточнили в ведомстве, находку зафиксировали в последний день июля, 31 числа. По версии следователей, найденные останки могут принадлежать местному жителю 2003 года рождения, что пропал в мае этого года.
На данный момент следователи готовятся к выполнению необходимых проверок и уже назначили проведение генетической экспертизы.
Добавим, ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Коми публиковал ориентировку на пропавшего в конце мая 21-летнего Андрея Валерьевича Кожокару из Сосногорска.
Напомним, в Коми продолжаются поиски двух мужчин, что приехали в посёлок Югыдьяг Усть-Куломского района по работе и пропали. Специалисты не выходили на связь с 15 июля.