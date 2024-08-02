Под Сосногорском обнаружили останки молодого мужчины

В Сосногорске в лесу близ поселка Лыаель под Сосногорском обнаружили останки мужчины. Об этом сообщили ДНК со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, находку зафиксировали в последний день июля, 31 числа. По версии следователей, найденные останки могут принадлежать местному жителю 2003 года рождения, что пропал в мае этого года.