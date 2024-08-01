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В машине на одной из делянок Коми обнаружили тело мертвого рабочего

В машине на одной из делянок Коми обнаружили тело мертвого рабочегоФото из архива "Про Город Сыктывкар"

По данным Гострудинспекции Коми, во вторник, 30 июля 2024 года, сотрудника одной из лесозаготовительных компаний Коми обнаружили мертвым прямо в кабине форвардера на своем рабочем месте.

В настоящее время комиссия, что ведет расследование данного несчастного случая, выясняет обстоятельства и причины смертельного происшествия.

Напомним, ранее в заброшенном сарае поселка Визябож спустя месяц после исчезновения местные жители нашли тело мертвого рабочего пилорамы. Как после выяснили в прокуратуре, мужчину убил его коллега по работе. Дело в том, что последний украл у потерпевшего деньги. Когда о поступке узнал сам владелец денежных средств, мужчина убил его, дабы снять с себя подозрения, а тело спрятал. В настоящий момент прокуратура Коми вынесла обвинительное заключение. Дело направили в суд, где его рассмотрят по существу.

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