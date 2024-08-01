В машине на одной из делянок Коми обнаружили тело мертвого рабочего

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

По данным Гострудинспекции Коми, во вторник, 30 июля 2024 года, сотрудника одной из лесозаготовительных компаний Коми обнаружили мертвым прямо в кабине форвардера на своем рабочем месте.

В настоящее время комиссия, что ведет расследование данного несчастного случая, выясняет обстоятельства и причины смертельного происшествия.