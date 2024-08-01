В машине на одной из делянок Коми обнаружили тело мертвого рабочего
- 08:30 1 августа
- 16+
- Татьяна Зубова
По данным Гострудинспекции Коми, во вторник, 30 июля 2024 года, сотрудника одной из лесозаготовительных компаний Коми обнаружили мертвым прямо в кабине форвардера на своем рабочем месте.
В настоящее время комиссия, что ведет расследование данного несчастного случая, выясняет обстоятельства и причины смертельного происшествия.
Напомним, ранее в заброшенном сарае поселка Визябож спустя месяц после исчезновения местные жители нашли тело мертвого рабочего пилорамы. Как после выяснили в прокуратуре, мужчину убил его коллега по работе. Дело в том, что последний украл у потерпевшего деньги. Когда о поступке узнал сам владелец денежных средств, мужчина убил его, дабы снять с себя подозрения, а тело спрятал. В настоящий момент прокуратура Коми вынесла обвинительное заключение. Дело направили в суд, где его рассмотрят по существу.