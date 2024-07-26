Следует захватить зонт: в Сыктывкаре 26 июля ожидаются дождь и гроза
- 06:30 26 июля
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- Татьяна Зубова
Прогноз погоды на 26 июля подготовили для жителей Коми в региональном ЦГМС.
В пятницу на территории республики синоптики обещают переменную облачность. В ночные часы в некоторых местах возможен небольшой дождь. В отдельных районах Коми кратковременные осадки ожидаются и днем, а в южной и центральной части республики и вовсе возможны грозы.
Ветер подует с северо-востока, севера. Его скорость достигнет около 5-10 метров в секунду, а во время грозы порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. Температура ночью составит +7…+12С, а местами погода будет еще холоднее - не больше +1…+6С, днем потеплеет до +17…+22С, однако в Воркутинском районе столбик термометра не поднимется выше +11…+16°С.
В столице Коми сегодня также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а в дневные часы, напротив, пройдет кратковременный дождь. Синоптики также прогнозируют грозу. Ветер подует с северо-востока и с севера. Его скорость 5-10 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +10…+12, а в дневное время— +19…+21°С.