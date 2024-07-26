Следует захватить зонт: в Сыктывкаре 26 июля ожидаются дождь и гроза

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прогноз погоды на 26 июля подготовили для жителей Коми в региональном ЦГМС. В пятницу на территории республики синоптики обещают переменную облачность. В ночные часы в некоторых местах возможен небольшой дождь. В отдельных районах Коми кратковременные осадки ожидаются и днем, а в южной и центральной части республики и вовсе возможны грозы.

Ветер подует с северо-востока, севера. Его скорость достигнет около 5-10 метров в секунду, а во время грозы порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. Температура ночью составит +7…+12С, а местами погода будет еще холоднее - не больше +1…+6С, днем потеплеет до +17…+22С, однако в Воркутинском районе столбик термометра не поднимется выше +11…+16°С.