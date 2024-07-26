Плеснула в горшок — от гераней глаз не оторвать: укрылись шапками цветов — молодые черенки не отстают от взрослых кустов
- 07:13 26 июля
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- Служба новостей
Герань — украшение любого дома. Чтобы она пышно цвела, росла густой, зеленой, не вытягивалась и не «лысела», полезно давать ей простые домашние подпитки. Особенно важны они в период бутонизации, когда у растения снижается иммунитет.
Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова поделилась рецептом органической подкормки, которая не уступает по питательности промышленным удобрениям и легко усваивается корнями растения. Даже молодые черенки после такой подпитки пускаются в рост и начинают бутонизировать.
Для приготовления удобрения возьмите 0,5 стакана белого риса и залейте 1 литром теплой воды. Оставьте смесь на ночь для настаивания. Утром раствор процеживаем. Рис можно использовать в пищу, а с жидкостью продолжаем работать дальше.
Добавьте в нее 1 столовую ложку сахара, накройте крышкой и оставьте для брожения на 3 дня. Концентрат готов. Его используют для полива, разводя с водой в пропорции 1 к 10. Подкормка вносится 1 раз в 10 дней. Сам концентрат можно хранить в холодильнике.
Справка. Рисовый настой обогатит почву калием, фосфором, магнием, азотом, витаминами группы В, оздоровит почвенную микрофлору. Удобрение можно использовать не только для подкормки пеларгоний, но и любых других комнатных цветов, пишет портал hibiny.ru.