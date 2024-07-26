Плеснула в горшок — от гераней глаз не оторвать: укрылись шапками цветов — молодые черенки не отстают от взрослых кустов

Герань — украшение любого дома. Чтобы она пышно цвела, росла густой, зеленой, не вытягивалась и не «лысела», полезно давать ей простые домашние подпитки. Особенно важны они в период бутонизации, когда у растения снижается иммунитет.

Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова поделилась рецептом органической подкормки, которая не уступает по питательности промышленным удобрениям и легко усваивается корнями растения. Даже молодые черенки после такой подпитки пускаются в рост и начинают бутонизировать.