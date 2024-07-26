Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая

Каждому дачнику хочется получить богатый урожай крупного здорового картофеля. Эта культура занимает самую большую площадь на любом участке и требует немало внимания, поэтому полезно знать некоторые секреты выращивания картошки. 1. Размер посадочного клубня имеет значение. Чем он меньше, тем крупнее вырастут новые клубни. Если использовать картофелины среднего размера или нарезать крупные клубни на части с несколькими глазками, можно получить хороший урожай.

2. Если сажать картофель на большую глубину, ботва будет пышной, но клубни — мелкими.

3. Для повышения урожайности и улучшения вкусовых качеств картофеля лучше использовать минеральные удобрения. Органические удобрения могут ухудшить вкус.

4. Чтобы получить крупные и вкусные клубни, рекомендуется слегка подламывать ботву картофеля через 1-2 недели после цветения. Это позволит перенаправить питательные вещества на развитие клубней.

5. Картофель редко поражается фитофторозом на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой клубни и ботву в начале роста можно обработать раствором медного купороса (бордоской жидкостью).

6. Если ботва картофеля начала чернеть от фитофтороза, её нужно немедленно срезать и сжечь.

7. По периметру картофельного участка полезно высаживать хрен, календулу и ароматические травы. Они благотворно влияют на здоровье растений.

8. От колорадского жука помогут кориандр, котовник, настурция, пижма и бархатцы. Их можно разместить по краям грядок.