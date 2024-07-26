Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет большой сюрприз в августе

Старшему поколению предстоит адаптироваться к нововведениям в пенсионной системе. Пенсионная надбавка, ранее известная как индексация, будет отменена, а вместо нее введен новый механизм пересмотра пенсий, который начнет действовать с августа. Эту информацию сообщил эксперт по пенсиям Сергей Власов в интервью для primpress.

Власов пояснил, что эти изменения затронут пенсионеров, которые стали налоговыми резидентами в статусе самозанятых, что становится все более популярным среди пожилых людей. Этот статус часто выбирают те, кто занимается арендой недвижимости или предоставляет частные услуги, такие как преподавание.