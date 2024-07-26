Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет большой сюрприз в августе
- 07:01 26 июля
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- Служба новостей
Старшему поколению предстоит адаптироваться к нововведениям в пенсионной системе. Пенсионная надбавка, ранее известная как индексация, будет отменена, а вместо нее введен новый механизм пересмотра пенсий, который начнет действовать с августа. Эту информацию сообщил эксперт по пенсиям Сергей Власов в интервью для primpress.
Власов пояснил, что эти изменения затронут пенсионеров, которые стали налоговыми резидентами в статусе самозанятых, что становится все более популярным среди пожилых людей. Этот статус часто выбирают те, кто занимается арендой недвижимости или предоставляет частные услуги, такие как преподавание.
Для пенсионеров, решивших стать самозанятыми, предусмотрены значительные перемены. Те, кто официально работает, смогут существенно снизить налоговые выплаты. Более того, они смогут рассчитывать на регулярное повышение пенсий. Для работающих пенсионеров индексация возобновится с начала следующего года, а увеличение выплат для самозанятых будет доступно раньше.
Новые правила предусматривают, что индексация не будет доступна для тех, кто добровольно платит обязательные страховые взносы. В таких случаях вместо индексации пенсии будут пересчитываться ежегодно в августе, с учетом взносов, поступивших в Пенсионный фонд России за предыдущий год.