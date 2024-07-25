Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет огромный сюрприз в августе
- 09:40 25 июля
- 6+
- Служба новостей
Старшему поколению предстоит адаптироваться к новым изменениям в методах начисления пенсий. Пенсионная надбавка, ранее известная как индексация, будет отменена, а вместо нее планируется введение пересмотра пенсий, начиная с августа. Об этом сообщил эксперт по пенсиям Сергей Власов в разговоре с primpress.
Власов уточнил, что данное изменение коснется пенсионеров, которые приобретают статус налоговых резидентов в качестве самозанятых, что становится все более популярным среди пожилых граждан. Этот статус часто выбирают те, кто занимается арендой недвижимости или оказывает частные услуги, включая преподавание.
Для пенсионеров, решивших стать самозанятыми, предусмотрены различные перемены. Те, кто официально работает, смогут значительно снизить налоговые выплаты. К тому же, именно они смогут рассчитывать на постоянное повышение пенсий. Для работающих пенсионеров индексация будет восстановлена с начала следующего года, а самозанятые смогут получить увеличение выплат раньше.
Однако новые правила предусматривают, что индексация не будет проводиться для тех, кто добровольно уплачивает обязательные страховые взносы. В таких случаях вместо индексации будет проводиться пересчет пенсий ежегодно в августе, с учетом взносов, поступивших в Пенсионный фонд России за предыдущий год.