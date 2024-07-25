Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет огромный сюрприз в августе

Старшему поколению предстоит адаптироваться к новым изменениям в методах начисления пенсий. Пенсионная надбавка, ранее известная как индексация, будет отменена, а вместо нее планируется введение пересмотра пенсий, начиная с августа. Об этом сообщил эксперт по пенсиям Сергей Власов в разговоре с primpress.

Власов уточнил, что данное изменение коснется пенсионеров, которые приобретают статус налоговых резидентов в качестве самозанятых, что становится все более популярным среди пожилых граждан. Этот статус часто выбирают те, кто занимается арендой недвижимости или оказывает частные услуги, включая преподавание.